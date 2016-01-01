فيديو | أخطر «درون» هجومي بسلاح الجو الأمريكي

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فيديو | أخطر «درون» هجومي بسلاح الجو الأمريكي

أجرى سلاح الجو الأمريكي، الشهر الماضي، أول رحلة درون «طائرة بدون طيار» من طراز «MQ-9A Reaper»، التي تعد الأخطر بين مثيلتها بسلاح الجو الأمريكي، والمصممة لحمل ثمانية صواريخ من طراز «AGM-114 Hellfire»، وهو ضعف عدد الصواريخ الذي تحمله الطائرة بدون طيار عادة.

ووفقا لموقع «U.S. Military Today»، يحتاج سلاح الجو الأمريكي إلى ريبر Reaper، ليكون قادرًا على العثور على الأهداف ذات الأولوية العالية وضربها فورًا، بالإضافة إلى الدفاع عن القوات الصديقة المعزولة على الأرض، و منح Reaper المزيد من القوة النارية بمواصلة الاشتباك مع العدو خلال طلعاته الجوية الطويلة، والتي غالبًا ما تستمر لساعات متتالية.

وقال القائد المقدم مايكل شميليوسكي بسلاح الجو: «مضاعفة القوة النارية لهذه الطائرة عالية التحمل من صواريخ Hellfires، يحسن من قدرتها المميتة، وخفة الحركة أثناء أداء العديد من الأدوار القتالية».

المصدر: اخبار اليوم

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