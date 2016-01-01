7 ألوان طلاء غير مناسبة لغرف النوم... تسبب الأرق والتوتر



ألوان طلاء ألوان طلاء

يحتاج الإنسان بعد نهاية اليوم للشعور بالاسترخاء والهدوء، لذلك يذهب لغرفة النوم، لكن قد يشعر بالأرق والتوتر، الذى قد يسببه الاختيار الخاطئ لون طلاء الغرفة، ولتجنب هذا نتعرف فى التقرير على ألوان طلاء غير مناسبة لغرف النوم، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " bobvila ".







ألوان طلاء غير مناسبة لغرف النوم



اللون الأحمر



يسبب اللون الأحمر الشعور بالغضب والأرق طوال الليل، مما يجعل الإنسان لا يحصل على قسط كافى من النوم.

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اللون البرتقالييناسب اللون البرتقالي غرف اللعب أو التمارين الرياضية، لأنه من الألوان التى تساعد على الشعور بالنشاط والحيوية، لذلك تسبب الأرق فى غرفة النوم.اللون الأصفريعتبر اللون الأصفر من الألوان النابضة بالحياة، لذلك لن يساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء عند النوم، ويتسبب فى الشعور بالقلق .بني غامقأصبحت درجات ألوان الشيكولاتة من الألوان العصرية للديكور المنزلى، لكنها لا تصلح لطلاء غرف النوم، لأنها تتسبب فى الشعور بالأرق طوال الليل.اللون الأخضر الليمونىيساعد اللون الأخضر على الشعور الهدوء والاسترخاء، لكن الأخضر الليموني يعتبر من الألوان النابضة بالحياة، لذلك تصلح للمطبخ أو غرف المعيشة ولكن ليست غرف النوم.اللون الأبيضتبدو الغرفة المطلية باللون الأبيض باردة، لذلك يجب دمجها مع درجة من درجات اللون البنى، لتصبح دافئة أكثر، وتساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة طوال الليل.اللون الرمادييساعد طلاء الجدران باللون الرمادى على الشعور بالدفء، والهدوء بعكس اللون الرمادي الفولاذي الذى يجعل الغرفة تبدو باردة، لذلك يفضل تجنب درجات الرمادي الداكنة الباردة في غرفة النوم، حتى يستطيع الإنسان الشعور بالهدوء والراحة داخل الغرفة وبالتالى الحصول على قسط كافى من النوم طوال الليل.