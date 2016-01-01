يمكن استخدام الصمغ العربي للشعر؛ حيث إنه يضاف إلى العديد من المستحضرات التجميلية التي تستخدم للشعر، وذلك لما يحتويه من فوائد مهمة، ويعتبر استخدام الصمغ العربي للشعر الأفضل لـ علاج مشاكله المختلفة.
ويساهم استخدام الصمغ العربي للشعر في معالجة مشاكل الشعر وإعطائه حيوية، وذلك لما يحتويه من بروتينات وألياف مفيدة للشعر، ويعمل استخدام الصمغ العربي في عمل طبقة واقية لفروة الرأس، وبالتالي مقاومة تقصف الشعر وزيادة إفراز المواد الدهنية لترطيب الشعر ونعومته.
ويمكن استخدام الصمغ العربي للشعر، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تقوي الشعر وتمد بصيلاته بالعناصر الغذائية اللازمة لنموه.
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التعليقات على لكثافة غير متوقعة.. طريقة استخدام الصمغ العربي للشعر
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