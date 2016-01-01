طريقة عمل طاجن الكوارع للشيف شربيني

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طريقة عمل طاجن الكوارع

يعد طاجن الكوارع من أكثر الأكلات الشعبية التى يشتهر بها المصريون خاصة فى الأحياء القديمة والمناطق الشعبية حيث تحتوى على قدر عال من البروتين والعناصر الغذائية التى تمد جسم الانسان بالطاقة والحيوية والنشاط.
ويمتلك طاجن الكوارع مذاقا فريدا مما جعل بعض المطاعم تتخص في تقديمه كوجبة رئيسية بجانب بعض الأكلات الأخرى مثل الممبار وحلويات اللحوم .

ونقدم لكم طريقة مميزة لعمل طاجن الكوارع من خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير طاجن كوارع
ورق لورا
كوارع
حبهان
كرفس
ثوم
كرات
فلفل حار
ملح فلفل اسود
جزر
طماطم
مكعب مرقة
زيت
قرنفل
زعتر
كزبرة خضراء
بصل
جوزة الطيب
بهارات

طريقة عمل طاجن كوارع:
* ضعي حلة بها ماء على النار حتى الغليان وضعي بها الكوارع وكرفس وبصل وثوم وكرات وحبهان وملح وفلفل وورق لورا وقرنفل وجزر وتترك حتى سلق الكوارع وتصفي جيدا.

* ضعي البصل في كبة وافرميه جيدا ثم ضعيه في طاسة بها زيت على النار مع ملح وفلفل والبهارات وزعتر ومكعب المرقة وورق اللورا حتى يصبح لونه اصفر قليلا ثم افرمي الجزر والكرفس فى الكبة ثم يضاف إلى الطاسة.

* اسلقي الطماطم ثم قشريها وقطعيها ثم ضعيها على الخليط اتركيها قليلا ثم ضعي كل المكونات مع الكوارع في طاجن وادخليها الفرن حتى يكتمل النضج.

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

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