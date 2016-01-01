للتخسيس والوقاية من السرطان.. تعرف على فوائد الكرنب الأحمر



فوائد الكرنب الأحمر فوائد الكرنب الأحمر

يحتوي الكرنب الأحمر باستمرار: (الملفوف الأحمر) على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي لها دور في الوقاية من الأمراض المختلفة، إذ إنه يساعد على إنقاص الوزن الزائد والتخسيس، ويسهم في تقوية المناعة، إلى جانب العديد من الفوائد المميزة التي تعود على الصحة، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد الكرنب الأحمر.



فوائد الكرنب الأحمر للتخسيس:

يحتوي الكرنب الأحمر على الألياف الصحية، والتي تساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن الزائد والخسيس، إضافة إلى أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ولهذا من المهم الحرص على تناول الملفوف الأحمر للتخسيس، سواء في أطباق مثل الشوربة أو السلطة.



فوائد الكرنب الأحمر لتقوية المناعة

الكرنب الأحمر يحتوي على فيتامين هـ، الذي يعد من الفيتامينات الضرورية لتقوية الجهاز المناعي، حيث إنه من الفيتامينات التي تساعد على زيادة الأجسام المضادة بالجسم، إضافة إلى أنه يساعد على عملية الأيض مما يقي من الأمراض المتعلقة بالمناعة.

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فوائد الكرنب الأحمر للحماية من أعراض الشيخوخة:يحتوي الكرنب الأحمر على فيتامين ج، إضافة إلى فيتامين هـ، والذي يساعد على التقليل من أعراض الشيخوخة التي من الممكن أن يتعرض إليها الإنسان مع التقدم في السن، إضافة إلى التخلص من التجاعيد التي تصيب البشرة، وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة.فوائد الكرنب الأحمر للوقاية من السرطان:يحتوي الكرنب الأحمر على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة منها الفلافونويد والأنثوسيانين، والتي بدورها تساعد على تحييد الجذور الحرة مما يقلل من نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية.فوائد الكرنب الأحمر لتحسين الهضم:من فوائد الملفوف الأحمر أنه يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي، وهذا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن ومنها العنصر الكبريت، والذي له دور في الوقاية من حدوث عسر الهضم واضطرابات الأمعاء.