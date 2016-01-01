كم من الوقت يستغرق لخفض ضغط الدم؟.. دراسة تكشف المدة وتقدم نصائح مهمة



خفض ضغط الدم خفض ضغط الدم

أصبح ارتفاع ضغط الدم مرض العصر يعاني منه واحد من كل خمسة بالغين في الهند، زاد العبء العالمي لهذه الحالة في العقدين الماضيين بسبب نمط الحياة السيئ وعادات الأكل ومن المتوقع أن يزداد أكثر.



وكشفت دراسة جديدة هذه المشكلة الصحية منتشرة على نطاق واسع لدرجة أن الأشخاص بدأوا الآن في علاجها كحالة طبيعية، لكن يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم المستمر سببًا للنوبات القلبية والسكتة الدماغية، من الأهمية بمكان الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة لتعيش حياة صحية وطويلة.



إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يصف لك الطبيب بعض الأدوية التي قد تساعد في السيطرة على ضغط الدم لديك، إنه ليس حلًا دائمًا للمشكلة، سيتعين عليك تناول الأدوية كل يوم، الطعام الصحي وممارسة الرياضة هما أفضل طريقتين لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

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وأشارت الدراسة أن عندما يكون ضغط الدم بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg يعتبر طبيعيا. 140 / 90mmHg أو أعلى يعتبر ضغط دم مرتفع و 90 / 60mmHg أو أقل يعتبر ضغط دم منخفض.وتابعت إذا قمت بإجراء تغييرات ضرورية في نمط حياتك، فقد يستغرق الأمر 3-4 أسابيع حتى ينخفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي.وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Hypertension ، فإن اتباع نظام غذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) يمكن أن يساعد الأشخاص على خفض ضغط الدم بمقدار 1-4 ملم من الزئبق (ملم زئبق) في أسبوع واحد.يعد إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة الطريقة الأكثر فعالية لإعادة ضغط الدم إلى طبيعته، إليك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يجب عليك إجراؤها.اقرأ ايضا:12 نصيحة لعلاج مرض النقرس والتخلص من الألم1- تناول طعامًا صحيًا:قلل من الأطعمة المصنعة والمقلية. تناول الخضار والفواكه الغنية بالمغذيات لتحافظ على صحتك.2- تمرين:قم بأداء تمارين منخفضة الشدة لمدة 30-40 دقيقة كل يوم، يمكن أن يكون الجري والركض واليوجا فعالين جدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.3- الحد من تناول الصوديوم:لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، راقب عن كثب كمية الصوديوم التي تتناولها. يمكن أن يسبب استهلاك كمية كبيرة من الصوديوم الكثير من المتاعب.4- فقدان بعض الوزن:يؤثر وزننا بشكل مباشر على الدورة الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فحاول أن تفقد بعض الكيلوجرامات