تناولها باستمرار.. 7 أطعمة صحية لـ تقوية النظر

أطعمة صحية لـ تقوية النظر
يصادف اليوم 8 أكتوبر اليوم العالمي للبصر، وهو من الأيام التوعوية للأشخاص للحفاظ على العادات الصحية للنظر والبصر، ومن أبرز تلك العادات تناول الأطعمة الصحية.
ومن خلال السطور التالية نستعرض الأكلات التي تساعد على تقوية النظر، وفقا لموقع myenvisioneyecare.
1- الأسماك
الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي قد تساعد في الحماية من جفاف العين والضمور البقعي وحتى إعتام عدسة العين.
2- الخضراوات الورقية
السبانخ الورقية واللفت والكرنب مليئة بعناصر مهمة مثل باللوتين والزياكسانثين، وهي أصباغ نباتية مهمة يمكن أن تساعد في وقف تطور الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، ويعد البروكلي والبازلاء والأفوكادو هي أيضًا مصادر جيدة لهذا الثنائي القوي المضاد للأكسدة.
3- البيض
إن الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في البيض، بما في ذلك اللوتين وفيتامين أ، التي قد تحمي من العمى الليلي وجفاف العين، تعزز صحة العين ووظائفها.
4- الحبوب الكاملة
يمكن أن يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) في تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، عليك أن استبدل الكربوهيدرات المكررة بالكينوا والأرز البني والشوفان الكامل وخبز القمح الكامل والمكرونة.
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5- الفواكه
البرتقال والجريب فروت والليمون، والتوت غنية بفيتامين ج، مما قد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.
6- البقوليات
الفاصوليا والبازلاء والعدس مصادر جيدة للبيوفلافونويد والزنك، ويمكن أن تساعد في حماية شبكية العين وتقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين.
7- لحم البقر
يمكن للحوم البقر الخالية من الدهون في نظامك الغذائي أن تعزز صحة عينيك، ويحتوي لحم البقر على الزنك، مما يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات وقد يلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي المتقدم المرتبط بالعمر.
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