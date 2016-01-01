بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة جمبري

كفتة جمبري من الأطباق المميزة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات، لذا نقدم لكم طريقة عمل كفتة جمبري في المنزل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كفتة جمبري
للكفتة
نصف كيلو جمبري
كمون
كوب دقيق أرز
بقدونس مفروم
شبت
كزبرة خضراء
ثوم مفروم
بصل مفروم
دقيق
فلفل أخضر حار
ملح
زيت
- الصوص
عصير طماطم
زيت
كمون ناعم
ثوم
ملح
فلفل أسود
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