عاشور: فيديو آل الشيخ سبب تشويهي.. ورفضت 10 أضعاف عقدي بسبب الأهلي

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صورة الخبر: حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق
حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق

أكد حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق أنه واجه حملة تشويه من شخص مسئول بالنادي الأحمر بسبب قيامه بشكر تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وفي تصريحات نشرها مجدي عبد الغني عبر صفحته الرسمية في لقاء مع عاشور في مقر جمعية اللاعبين المحترفين قال اللاعب :"كنت قادرًا على اللعب، لكنني قبلت بعرض الأهلي وقررت الاعتزال".

وأضاف عاشور :"ما أفسد خطة مباراة الاعتزال التي وضعها النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ، هو عدم إرسال صيغة لخطاب شكر من النادي إلى الرئيس الشرفي السابق".

وواصل عاشور :"كل ما حدث سببه أنني شكرت تركي آل الشيخ، وقام جمال جبر المسئول الإعلامي بالأهلي بشن حملة تشويه ضدي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني شكرت آل الشيخ لأن هذا أمر طبيعي مع كل شخص يُسدي لك خدمة".

وأردف لاعب الأهلي السابق :"كان ذلك بداية غضب تركي آل الشيخ وله كل الحق في ذلك، لكنني شكرته بغض النظر عن أي مشاكل بينه وبين محمود الخطيب أو مجلس إدارة النادي، لأن هذا ما تعلمته من والدي".

وأنهى لاعب الأهلي :"رفضت الرحيل عن الأهلي كثيرًا، كان بإمكاني الحصول على 10 أضعاف ما كنت أتقاضاه لكنني فضلت البقاء، كان ينقصني 4 أو 5 بطولات لأصبح الأكثر تتويجًا في العالم، لكن البعض يعتبر ذلك كثيرًا علي ويرفض حدوثه".

المصدر: elbalad

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