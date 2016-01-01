عاشور: فيديو آل الشيخ سبب تشويهي.. ورفضت 10 أضعاف عقدي بسبب الأهلي

أكد حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق أنه واجه حملة تشويه من شخص مسئول بالنادي الأحمر بسبب قيامه بشكر تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.
وفي تصريحات نشرها مجدي عبد الغني عبر صفحته الرسمية في لقاء مع عاشور في مقر جمعية اللاعبين المحترفين قال اللاعب :"كنت قادرًا على اللعب، لكنني قبلت بعرض الأهلي وقررت الاعتزال".
وأضاف عاشور :"ما أفسد خطة مباراة الاعتزال التي وضعها النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ، هو عدم إرسال صيغة لخطاب شكر من النادي إلى الرئيس الشرفي السابق".
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