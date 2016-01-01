لجأت سيدة بريطانية إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف، حيث قررت الاستعانة بأحد المعدات المخصصة للحفاظ على سلامة الأطفال وهو عبارة عن سوار أمان يوضع حول معصمها ويتصل بمعصم كل من طفليها من الطرف الآخر، عند خروجها من المنزل برفقتهما.
وتحدثت الأم "جيما فريمان"، وهي من مقاطعة "إسكس" البريطانية، عن الأسباب التي دفعتها للاستعانة بهذه الأداة في منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ولاقى تفاعلًا كبيرًا، حيث أوضحت أنها كانت تشعر بقلق بالغ حيال تزايد حالات اختطاف الأطفال في منطقتها، لذا شرعت في البحث عن أي وسيلة تساعدها على حماية طفليها.
وتوصلت بعد عملية بحث موسعة إلى هذه الأداة واشترتها عبر الإنترنت، وجعلت طفليها "زاكاري"، البالغ عمره 8 أعوام، و"جيسيكا"، 3 أعوام، يقومان بارتدئها عند خروجهما معها، بعد أن شرحت لهما أهميتها والسبب وراء وجود قفل حول معصم كل منهما.
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التعليقات على أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف.. شاهد ما فعلته
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