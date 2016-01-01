أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف.. شاهد ما فعلته



أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها أم تلجأ إلى فكرة ذكية لحماية طفليها

لجأت سيدة بريطانية إلى فكرة ذكية لحماية طفليها من خطر التعرض للاختطاف، حيث قررت الاستعانة بأحد المعدات المخصصة للحفاظ على سلامة الأطفال وهو عبارة عن سوار أمان يوضع حول معصمها ويتصل بمعصم كل من طفليها من الطرف الآخر، عند خروجها من المنزل برفقتهما.



وتحدثت الأم "جيما فريمان"، وهي من مقاطعة "إسكس" البريطانية، عن الأسباب التي دفعتها للاستعانة بهذه الأداة في منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ولاقى تفاعلًا كبيرًا، حيث أوضحت أنها كانت تشعر بقلق بالغ حيال تزايد حالات اختطاف الأطفال في منطقتها، لذا شرعت في البحث عن أي وسيلة تساعدها على حماية طفليها.



وتوصلت بعد عملية بحث موسعة إلى هذه الأداة واشترتها عبر الإنترنت، وجعلت طفليها "زاكاري"، البالغ عمره 8 أعوام، و"جيسيكا"، 3 أعوام، يقومان بارتدئها عند خروجهما معها، بعد أن شرحت لهما أهميتها والسبب وراء وجود قفل حول معصم كل منهما.

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وشاركت "فريمان"، البالغة من العمر 30 عامًا، لقطة لها برفقة طفليها أثناء ارتدائهما سوار الأمان، وأكدت أنها تلجأ لاستخدام هذه الأداة حال شعرت باحتمالية وجود خطر يهدد طفليها، وقد بدأت في استخدامها مؤخرًا.اقرأ أيضًا:نقل طفلة 6 أعوام إلى المستشفى بعد تناولها ثمرة فراولة.. والسبب دبوسوذكرت في منشورها أيضًا أنها تلقت تعليقات سلبية من آباء وأمهات أخرين بعد مشاركة لقطة لطفليها أثناء استخدامها أداة الحماية، حيث قال البعض إنه من الأفضل أن تنتبه لطفليها بدلًا من اللجوء لهذه الخطوة وأضافوا أنهما ليسا "كلبين"، لكنها دافعت عن قرارها قائلة إن بعض الأطفال يتعرضون للاختطاف أمام أعين أبويهم وحتى من أحضانهم، لذلك فهي ترى أنه يتوجب عليها القيام بأي شيء للحفاظ على سلامة طفليها.وأضافت أنها تلقت في الوقت ذاته رسائل وتعليقات إيجابية من آباء وأمهات شكروها على مشاركة فكرتها، وحثوها على تجاهل التعليقات السلبية.