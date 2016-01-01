خطوات التصويت بلجنتك الانتخابية قبل انطلاق الاقتراع

تجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب على قدم وساق، للدورة التشريعية 2021، وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردى والقائمة لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى والثانية.
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل، وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل
ووفق قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، نرصد طريقة التصويت الصحيحة :
- يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية
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