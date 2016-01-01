قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإعلان عن قرب الإنتهاء من إنتاج لقاح مصري لعلاج فيروس كورونا يعتبر سبق علمي جبار وهو أمر مشرف لمصر وللبحث العلمي فيها.
واضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن التوصل لانتاج لقاح مصري لعلاج فيروس كورنا يعتبر إضافة جديدة ولابد أن نشجع القائمين على هذا العمل العظيم، وايضا لابد من تشجيع المواطنين على التطوع واجراء تجارب على اللقاح الجديد ونشجع المرضى من المتطوعين ويكون هناك متابعة دقيقة للمريض.
وأكد عضو مجلس الصحة فى مجلس النواب أنه من المتوقع ان يكون هناك موجه ثانية وتالتة ورابعة وخامسة لفيروس كورونا ومن الممكن أن تنتهي الموجه الاولي وينتهي معها الفيروس للابد لان العالم كله يجهل حقيقة الفيروس.
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التعليقات على برلماني: نتوقع موجة ثانية وثالثة ورابعة من فيروس كورونا
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