بعد استغاثة شقيقها.. رواد التواصل الاجتماعي يبحثون عن طالبة قويسنا المختفية



طالبة قويسنا المختفية طالبة قويسنا المختفية

أثار اختفاء الطالبة الجامعية "إنجي جمال"، حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد استغاثة شقيقها الدكتور محمد جمال عبر حسابه على فيسبوك، والذي أعلن اختفاء شقيقته الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، بعد خروجها من المنزل الساعة الـ 5 مساء يوم الاثنين الماضي بمدينة قويسنا.



وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورها بالإبلاغ عن أي معلومة تساعد الجهات الحكومية في سرعة التوصل إلى طالبة الصيدلية التي اختفت بأحد شوارع مدينة قويسنا بعد رصد كاميرا محل ركوبها توكتوك لم يستدل على هوية صاحبه.



وتصدر هاشتاج #دكتوره_انجي_جمال_فين قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكانت من أبرز تعليقات الرواد :

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"‏انچي مش أول حالة الأسبوع دا!! الموضوع مخيف جدا يا جماعة و محتاج تصعيد، ادعولها ترجع بالسلامة ‎#دكتوره_انجي_جمال_فين ‎#بنت_قويسنا" و "‏‎#دكتوره_انجي_جمال_فين انچى كانت صاحبتى ٣ سنين ثانوى من أحسن الناس اللى عرفتها رغم قلة تعاملنا مع بعض.ادعولها توصل لأهلها بالسلامة يارب ورأى حد يعرف عنها أى حاجة ولو بسيطة تفيد يعرف أهلها".وقال آخرون" ‏الدكتوره انجي جمال في كلية صيدلة جامعة المنوفية .. متغيبة عن المنزل من يومين ولحد الان مافيش اخبار عنها .. اخر حاجه الكاميرات جابتها ف شارع ميدو في قويسنا ..الدكتورة انجي جمال رزق .. اخت الدكتور محمد جمال رزق من ميت سراج !! " و" ‏‎#دكتوره_انجي_جمال_فين محتاجين نعرف التوك توك ده بتاع مين - شارع قويسنا العمومي ".وأضاف آخرون" ‏‎#دكتوره_انجي_جمال_فين ربنا يرجعها بالسلامه وبلاش نظرية المؤامره ونتيح لجهات التحقيق الفرصه في البحث عنها وانا متاكد ان وزاره الداخليه لن تبخل باي جهد او عطاء في سبيل ارجاعها وربنا يطمن اخوها ووالديها ويرجعها بالسلامه " و" ‏مفيش يوم بيعدى إلا لازم نسمع عن أخبار إختفاء بنات او أطفال والموضوع بقى مرعب و لازم له وقفه بجد إنهارده مش بنت او اختك اللى أختفت في ظروف غامضه بس بكره ممكن تكون بنتك او اختك ربنا يلطف بينا وما يوجعنا في عزيز و لا غالي و يكون في عون اهلها".