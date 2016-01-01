ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

آخر الأخباراخبار الرياضة › ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

صورة الخبر: محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال "ديفيد سيزا"، مدرب عام الأهلي السابق، إن محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية.

وأكد "سيزا"، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي لديه العديد من اللاعبين الأقوياء، متابعا "إذا كنت تريد تحقيق الألقاب فيجب أن يكون لديك لاعبون مثل النادي الأهلي".

وأضاف "اللعب في الأهلي ليس بالأمر السهل، ويجب أن يكون اللاعب له صفات تؤهله للعب في الفريق الأول".

وتابع "وليد أزارو لاعب جيد، وأحرز العديد من الأهداف، واختيار احترافه قمنا باتخاذه لأن جونيور أجاي كان يلعب مهاجما، ونبحث عن لاعبين يلعبون بطريقة مختلفة".

وأتم "جونيور أجايي في بداية الموسم كان يلعب بطريقة هائلة، وأحرز العديد من الأهداف، وكان حاسما في بعض المباريات، وبعد توقف النشاط بسبب كورونا لم يكن الأمر سهلا لأي لاعب ترك عائلته، وأن يعود بنفس الأداء".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64913

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager