ديفيد سيزا: محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية

قال "ديفيد سيزا"، مدرب عام الأهلي السابق، إن محمد الشناوي لديه إمكانيات تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية.
وأكد "سيزا"، أثناء لقائه التلفزيوني على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي لديه العديد من اللاعبين الأقوياء، متابعا "إذا كنت تريد تحقيق الألقاب فيجب أن يكون لديك لاعبون مثل النادي الأهلي".
وأضاف "اللعب في الأهلي ليس بالأمر السهل، ويجب أن يكون اللاعب له صفات تؤهله للعب في الفريق الأول".
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