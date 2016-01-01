

ذعر كبير في مصر بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة (صور) ذعر كبير في مصر بعد اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة (صور)



أثار اختفاء 4 فتيات في ظروف غامضة، حالة من الذعر في محافظة الإسكندرية المصرية.



وسادت حالة من الخوف بين الأهالي بسبب اختفاء الفتيات بتلك الصورة في وقت متقارب، وبدأت مجموعات نسوية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطلق تحذيرات للأمهات من خروج بناتهم بمفردهم في هذه الأيام.



وقالت والدة الفتاة شمس سعيد فتحي، إن ابنتها اختفت منذ 3 أيام ولم تعرف عنها شيئا حتى الآن، بعد أن بحثت عنها طوال تلك المدة.

وأضافت لموقع "الدستور" المصري أنه "في يوم اختفاء ابنتها كانت في إحدى الدروس، حيث أن ابنتها في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق وآخر مكالمة لها كانت في منطقة الإبراهيمية مستقلة أحد سيارات الأجرة متجهة إلى منزلها بمنطقة كوبري الناموس".وتابعت أنها "بعد ذلك لم تستطع التواصل معها، حيث بحثوا عنها في جميع المستشفيات، وبداخل المشرحة أيضا، كما تم تحرير محضرين في قسم باب شرق وقسم الرمل وتم تحويلهم إلى النيابة"، مشيرةً إلى أن "والدها كان في النيابة اليوم للوقوف على آخر المستجدات، داعية الله أن يرد ابنتها سالمة".لم تكن شمس وحدها المفقودة في الإسكندرية، حيث تم التواصل مع أسرة فرح إبراهيم سماحة والمتغيبة في نفس اليوم عن المنزل بعد أن نزلت لشراء بعض احتياجات للمنزل.يقول "رامز" ابن خالة فرح إنهم يبحثون في كل مكان "حتى أنه عاد إلى منزله أمس في الخامسة صباحًا بعد محاولات من البحث المستمر".وأضاف أن ابنة خالته "تبلغ من العمر 13 عاما في الصف الثاني الإعدادي، ونزلت بجوار المنزل بمنطقة سموحة ولم يكن معها هاتف محمول ولم تعد إلى المنزل حتى الآن، والجميع في حالة حزن خاصة والدتها، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتحرير عدة محاضر لاختفائها".



