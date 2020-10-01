التعليم تعلن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع ( 1097) طالبا و( 1070 ) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.



ويستطيع الطالب الاطلاع على نتيجة القبول بمدارس stem من خلال الرابط emis.gov.eg وذلك خلال الساعات القادمة.





وعلى الطلاب المقبولين مراعاة الآتي:

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- تسليم أوراق التحاق الطالب إلى المدرسة المُنسق والمُسّكن عليها في خلال أسبوع من إعلان النتيجة.- على الطالب المسكن بإحدى مدارس stem سداد المصروفات المقررة في الفترة من 11 أكتوبر 2020 إلي 18 أكتوبر 2020.- لا يجوز للطالب التحويل من المدرسة التي أعُلن تسكينه عليها إلى أي مدرسة أخري من مدارس stem.- من يتخلف عن التقديم وتسليم المستندات المطلوبة في الفترة المحددة يعتبر معتذرًا.وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم شروط القبول في مدارس المتفوقين ، بأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 عن 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.كما حددت الوزارة أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).