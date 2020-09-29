رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة الدور الثاني لإمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021.
ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 من خلال الخطوات التالية :
- الدخول على رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 من خلال الضغط هنا
- اختر النوعية (صناعي - تجاري- زراعي - فندقي)
- ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
- اضغط على ايقونة عرض النتيجة
وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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