محمد سالم أبو عاصى: الباب الذي يقربك إلى الله هو باب التذلل والانكسار



الدكتور محمد سالم أبو عاصي الدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، إن ندم العاصي ألما من معصيته أقرب إلى الله من تسبيح المسبحين.



وأضاف خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الباب الذي يقربك إلى الله هو باب التذلل والانكسار، وهذا ما كان يقصد ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكم".



قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الجيش يقوم بواجبه، وكذلك الشرطة في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أنه يجب أن نضع ورقة حوار تحت مُسمى "من التطرف إلى الحوار"، حول ماهية الإرهاب حتى نستطيع مكافحته.

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أضاف أبو عاصي، أن "النخبة المثقفة تتصرف بطريقة عشوائية في مواجهة الإرهاب، لازم نبحث عن الجذور، وأنا أعتبر أن الجذور متمثلة في رجلين في التاريخ هما منبع الإرهاب، ابن تيمية وسيد قطب".تابع أن "الأزهر لا يعتمد على ابن تيمية كمرجع، كما أن كل المؤسسات العلمية لا تعتمده مرجعًا، حيث إنه يكيل القتل وتكفير الناس بالجملة والجزئيات والتفصيل".وعرض أبو عاصي، بعض الفتاوى الشاذة لـ"ابن تيمية"، من بينها فتوى بقتل جاهر النية في الصلاة، وبمؤخرها عن موعدها، مضيفًا: "وتيجي تقولي مين بيقتل الناس في الجامع!".