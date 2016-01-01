محمد سالم أبو عاصى: الباب الذي يقربك إلى الله هو باب التذلل والانكسار

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، إن ندم العاصي ألما من معصيته أقرب إلى الله من تسبيح المسبحين.
وأضاف خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الباب الذي يقربك إلى الله هو باب التذلل والانكسار، وهذا ما كان يقصد ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكم".
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الجيش يقوم بواجبه، وكذلك الشرطة في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أنه يجب أن نضع ورقة حوار تحت مُسمى "من التطرف إلى الحوار"، حول ماهية الإرهاب حتى نستطيع مكافحته.
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