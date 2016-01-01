تستعد الامهات لدخول المدارس، وتحضير احتياجات أطفالها بشكل كامل، ومن أهم الأشياء التى تحتار بها الأمهات هي أفكار اللانش بوكس اليومية، وما يمكن تقديمه للأطفال للحصول على التغذية السليمة بطرق محببه لهم.
يجب على الأمهات وضع بعض الخضراوات الصحية التي يفضلها الأطفال مثل ( الفلفل الألوان، الخيار، الطماطم، الكوسة، حبوب الفاصوليا)، كما يفضل وضع بعض شرائح الفاكهه مثل ( التفاح، الجوافة، التوت، البرتقال، الموز) اختيار النوع المحبب لأطفالك.
واختيار السندوتشات البسيطة التى تضيف الطاقة للأطفال مثل ( الجبن وشرائح الخس، والتركي المدخن، والشوكولاته، والمربى، يمكنك وضع اي نوع من الجبن او المنتجات التى يفضلها طفلك.
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التعليقات على قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس
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