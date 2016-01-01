قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس



افكار للانش بوكس افكار للانش بوكس



تستعد الامهات لدخول المدارس، وتحضير احتياجات أطفالها بشكل كامل، ومن أهم الأشياء التى تحتار بها الأمهات هي أفكار اللانش بوكس اليومية، وما يمكن تقديمه للأطفال للحصول على التغذية السليمة بطرق محببه لهم.



يجب على الأمهات وضع بعض الخضراوات الصحية التي يفضلها الأطفال مثل ( الفلفل الألوان، الخيار، الطماطم، الكوسة، حبوب الفاصوليا)، كما يفضل وضع بعض شرائح الفاكهه مثل ( التفاح، الجوافة، التوت، البرتقال، الموز) اختيار النوع المحبب لأطفالك.



واختيار السندوتشات البسيطة التى تضيف الطاقة للأطفال مثل ( الجبن وشرائح الخس، والتركي المدخن، والشوكولاته، والمربى، يمكنك وضع اي نوع من الجبن او المنتجات التى يفضلها طفلك.

قد يعجبك أيضا...

كما يمكنك وضع بعض الحلويات لتشجيع الطفل على تناول اللانش بوكس بالكامل مثل ( قطع الشوكولاته بدون سكر، والمقرمشات الصحية، البسكوت ...)واحرصي على وضع عصير طبيعي لتعزيز مناعة الطفل مثل ( البرتقال، والليمون، والنعناع، وغيرهم بشكل يومي للحفاظ على صحة اطفالك وامدادهم بالطاقة اللازمة.