بطرق متنوعة.. إليك طريقة عمل الطحينة



طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة

بطرق مختلفة ومتنوعه إليك طريقة عمل الطحينة مثل المطاعم لتناولها كنوع من المقبلات على مائدتك ويمكن إدخال الطحينة فى العديد من الوجبات أيضا ونقدم إليك طريقة عمل الطحينة الخام وطريقة عمل الطحينة بالمكسرات والسمسم



طريقة عمل الطحينة الخام للشيف أميرة شنب

طريقة عمل الطحينة الخام بالمقادير

: "2 كوب سمسم أبيض

كوب زيت

معلقة صغيرة ملح



طريقة عمل الطحينة الخام بالخطوات..

فى وعاء على النار ونضيف السمسم مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا.

فى الكبة يتم تحميص السمسم نتركه يبرد قليلًا ويضاف زيت الزيتون والملح

فى برطمان زجاجى تخزن الطحينة في الثلاجة.

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