يمكن أن تجد علاج ديدان البطن عند الأطفال في جميع الصيدليات أو عند زيارة طبيب الأطفال يمكن ان يصفه للطفل، وغالبا ما تصيب الديدان الإنسان كما يحدث مع الحيوان، حيث إن الأطفال هم الأكثر عرضة لظهور الديدان من الكبار، لذا في السطور التالية ستجد علاج ديدان البطن عند الأطفال، حتى نتخلص من هذه المشكلة المؤرقة تمامًا.
وتوصي الدكتورة إليزابيث كيبونيكا طبيبة الأطفال في مستشفى مالاغو، بضرورة علاج ديدان البطن عند الاطفال كل ثلاثة أشهر أو على الأقل ثلاث مرات في السنة اعتمادًا على مدى تناول الأطعمة الخطرة التي تتسبب في حدوث الديدان.
وأفادت كيبونيكا، أنه عندما يأكل الأطفال منتجات غير صحية أو ينخرط في سلوك محفوف بالمخاطر، يتم انتقال بالديدان من شخص مصاب وترسب في الجهاز الهضمي حتى الأمعاء حيث تنمو وتتكاثر، والأنواع الرئيسية التي تصيب الإنسان هي الدودة الأسطوانية و الدودة السوطية والديدان الخطافية.
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التعليقات على كل 3 أشهر.. علاج ديدان البطن عند الأطفال
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