كل 3 أشهر.. علاج ديدان البطن عند الأطفال



علاج ديدان البطن عند الأطفال علاج ديدان البطن عند الأطفال

يمكن أن تجد علاج ديدان البطن عند الأطفال في جميع الصيدليات أو عند زيارة طبيب الأطفال يمكن ان يصفه للطفل، وغالبا ما تصيب الديدان الإنسان كما يحدث مع الحيوان، حيث إن الأطفال هم الأكثر عرضة لظهور الديدان من الكبار، لذا في السطور التالية ستجد علاج ديدان البطن عند الأطفال، حتى نتخلص من هذه المشكلة المؤرقة تمامًا.



وتوصي الدكتورة إليزابيث كيبونيكا طبيبة الأطفال في مستشفى مالاغو، بضرورة علاج ديدان البطن عند الاطفال كل ثلاثة أشهر أو على الأقل ثلاث مرات في السنة اعتمادًا على مدى تناول الأطعمة الخطرة التي تتسبب في حدوث الديدان.



وأفادت كيبونيكا، أنه عندما يأكل الأطفال منتجات غير صحية أو ينخرط في سلوك محفوف بالمخاطر، يتم انتقال بالديدان من شخص مصاب وترسب في الجهاز الهضمي حتى الأمعاء حيث تنمو وتتكاثر، والأنواع الرئيسية التي تصيب الإنسان هي الدودة الأسطوانية و الدودة السوطية والديدان الخطافية.

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وأوضحت الدكتور كيبونيكا، أن الإصابة بالديدان قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق ولهذا السبب لا يمكن أن يعتمد التشخيص إلا على الفحص الدقيق، ولكن في الغالب يصيب ديدان البطن عند الاطفال بسبب تناول الأطعمة غير الصحية، وخاصة الفواكه والخضروات والعصائر واللحوم غير المطبوخة جيدًا والحليب.وأشارت كيبونيكا، إلى أن يجب علاج ديدان البطن عند الأطفال بشكل دوري ضروري حتى تتجنب الإصابة بانسداد معوي، وقتل البيض الذي تتركه الديدان، ويمكن استخدام من العلاجات ما يلي:1- ميبيندازول Mebendazole:وهو دواء شائع مضاد للديدان يقضي على بعض الديدان الشائعة وهو فعال في علاج ديدان البطن عند الأطفال .2- ألبيندازول :وهو علاج ديدان البطن عند الاطفال شائع و يصفه الأطباء في حالات العدوى الدودية الشصية لتصبح قابلة للشفاء بنسبة 100٪ .