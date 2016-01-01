بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سينابون الجلاش



سينابون الجلاش سينابون الجلاش

سينابون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات الأخر، و هناك الكثير من الوصفات و الطرق المختلفة لتحضير السينابون في المنزل.



لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سينابون الجلاش في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير سينابون الجلاش

جلاش

2 ملعقة كبيرة دقيق

لبن

سمن

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

جوز هند

زبيب

فول سودانى

قرفة ناعمة

كاكاو

شربات

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اقرأ أيضا..زى الجاهز.. طريقة عمل سينابون في البيت .. فيديوطريقة تحضير سينابون الجلاش-يخلط الدقيق والبيكنج بودر واللبن والسمنة-يدهن ورق الجلاش بالخليط-ترص طبقات وتحشى بالسكر والقرفة والكاكاو-يمكن إضافة الزبيب وجوز الهند والفول السوداني-يلف ورق الجلاش رول-يقطع ويرص في بايركس-يضاف على الوجه المزيد من السمنة المذابة-توضع في الفرن حتى تمام النضج-يضاف الشربات عند النضج ثم تقدم