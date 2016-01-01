بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سينابون الجلاش

سينابون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات الأخر، و هناك الكثير من الوصفات و الطرق المختلفة لتحضير السينابون في المنزل.
لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سينابون الجلاش في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير سينابون الجلاش
جلاش
2 ملعقة كبيرة دقيق
لبن
سمن
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
جوز هند
زبيب
فول سودانى
قرفة ناعمة
كاكاو
شربات
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