تعد العيون هى المرآة الحقيقة التى تعكس شخصية الانسان ومشاعره الداخلية ولم يكن عدد كبير من القدماء يعلم هذه الحقيقة بشكل كبير .
ووفقا لما ذكره موقع " برايت سايد " ان شكسبير منذ سنوات عديدة ألقي ببيانه المجازي الشهير " العيون هي نافذة روحك" ، لم يتوقع أنه بعد قرون ، سيدعم العلماء بيانه بأدلة واقعية.
أجريت الدراسة في جامعة أوريبرو في السويد درس العلماء عيون 428 فردًا جنبًا إلى جنب مع سمات شخصيتهم لفحص ما إذا كانت عيونهم تعكس شخصيتهم. قاموا بفحص الأنماط في الخبايا وتقلصات الخطوط عندما توسع التلاميذ بجانب منحنى القزحية،أكد الباحثون أن كلًا من الشخصية وهيكل العين مرتبطان بالفص الأمامي للدماغ المسؤول عن تكوين شخصيتنا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اعرف شخصيتك من لون عينيك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق