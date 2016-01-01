

اعرف شخصيتك من لون عينيك اعرف شخصيتك من لون عينيك

تعد العيون هى المرآة الحقيقة التى تعكس شخصية الانسان ومشاعره الداخلية ولم يكن عدد كبير من القدماء يعلم هذه الحقيقة بشكل كبير .



ووفقا لما ذكره موقع " برايت سايد " ان شكسبير منذ سنوات عديدة ألقي ببيانه المجازي الشهير " العيون هي نافذة روحك" ، لم يتوقع أنه بعد قرون ، سيدعم العلماء بيانه بأدلة واقعية.



أجريت الدراسة في جامعة أوريبرو في السويد درس العلماء عيون 428 فردًا جنبًا إلى جنب مع سمات شخصيتهم لفحص ما إذا كانت عيونهم تعكس شخصيتهم. قاموا بفحص الأنماط في الخبايا وتقلصات الخطوط عندما توسع التلاميذ بجانب منحنى القزحية،أكد الباحثون أن كلًا من الشخصية وهيكل العين مرتبطان بالفص الأمامي للدماغ المسؤول عن تكوين شخصيتنا.

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ونعرض فيما يلي أهم الوان العيون واكثرها انتشارا بين البشر ودلالتها في الشخصية.العيون البنية الكبيرةالأشخاص ذوو العيون البنية الكبيرة هم قادة بالفطرة وأفراد أذكياء للغاية والأشخاص ذوو العيون البنية الداكنة للغاية هم منطويون وغامضون ويحبون السرية.العيون الزرقاءيتمتع الأشخاص ذوو العيون الزرقاء الفاتحة والقزحية المتعرجة بالكثير من القوة الداخلية ويميلون إلى التنافس الشديد ، في حين أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء الداكنة يمتلكون الكثير من القوة الجسدية ولكنهم حساسون بشكل كبير.العيون الداكنةتم العثور على الأشخاص ذوي العيون الداكنة أكثر انطوائية وغامضة ، بينما وجد أن الأشخاص ذوي العيون الفاتحة أكثر انفتاحًا واجتماعيًا.