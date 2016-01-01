3 طرق بسيطة لجعل الأطعمة المقلية صحية.. تعرف عليها

تحظى الأطعمة المقلية بشعبية كبيرة بين الأشخاص بمختلف فئاتهم العمرية، فبالرغم من احتوائها على نسب عالية من الدهون والسعرات الحرارية التي تسبب أضرار صحية متعددة، وأبرزها السمنة وأمراض القلب، إلا أن البعض يضعها في مقدمة قائمة الأطعمة المفضلة.يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، الأضرار الصحية الناتجة عن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية، وطرق صحية لإعداد المقليات، وفقًا لما ذكره موقع "Health Line".
الأضرار الصحية لتناول الأطعمة المقلية1- أمراض القلبتحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المتحولة الناتجة عن طهيها باستخدام الزيت المغلي بدرجات حرارة عالية جدًا، ما يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار بالجسم وخفض الكوليسترول الجيد، وبالتالي زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض، وأبرزها أمراض القلب والسكري.2- السكرييزيد تناول الأطعمة المقلية خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، نتيجة وجود خلل في إفراز هرمون الأنسولين في الجسم.3- السمنةتعتبر السمنة من أبرز الأضرار الصحية للأطعمة المقلية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المتحولة التي تتراكم في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن.
4- زيادة فرص الإصابة بالسرطانعند قلي الأطعمة باستخدام الزيت فإنها تفقد الماء وتمتص الدهون، ما يزيد محتواها من السعرات الحرارية، وينتج عنه مادة كيميائية تسمى "الأكريلاميد"، وهي مادة سامة يمكن أن تتكون في الأطعمة أثناء الطهى بدرجة حرارة عالية، وبالتالي فإن الإكثار من تناول تلك الأطعمة قد يؤدي إلي الإصابة بمرض السرطان، وخاصة سرطان الثدى والقولون.
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