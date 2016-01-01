متى تكون آلام الظهر علامة على سرطان الثدي؟



آلام الظهر آلام الظهر

بالرغم من أن ألم الظهر لا يعد من الأعراض الأساسية لسرطان الثدي، التي تشمل تورم في الثدي، وتغير في لون الجلد، وتغير في شكل الحلمة، إلا أن ألم الظهر إذا صاحب سرطان الثدي، فهذا يكون علامة على انتشاره، وهو ما يسمى بسرطان الثدي النقيلي."الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، علاقة سرطان الثدي بألم الظهر، والمقصود بسرطان الثدي الانتقالي، وفق ما جاء في "healthline".ما المقصود بسرطان الثدي الانتقاليعندما يقوم الأطباء بتشخيص سرطان الثدي، فيقومون بتقسيمه إلى 4 مراحل، وعندما ينتشر السرطان ويصل للمرحلة الرابعة، فقد يصل إلى العظام ويضعفها، وقد يكون الألم علامة على كسر عظم العمود الفقري أو ضغط الورم على الحبل الشوكي.ويمكن أن ينتشر بطريقتين مختلفتين:



يمكن أن تنتقل الخلايا السرطانية من الثدي إلى الأنسجة القريبة.

تنتقل الخلايا السرطانية عبر الأوعية اللمفاوية أو الأوعية الدموية إلى مواقع بعيدة.

تعتمد أعراض سرطان الثدي النقيلي على الأعضاء التي أثر عليها، وتشمل:



صداع، ومشاكل في الرؤية، ونوبات صرع، وغثيان أو قيء إذا وصل إلى الدماغ.

اصفرار الجلد والعينين، وآلام البطن، والغثيان والقيء، وفقدان الشهية إذا وصل إلى الكبد.

سعال مزمن، وألم في الصدر، وصعوبة في التنفس إذا وصل إلى الرئتين.

يمكن أن يتسبب سرطان الثدي النقيلي أيضًا في ظهور أعراض عامة ، مثل:

الإعياء.

فقدان الوزن.

فقدان الشهية.

