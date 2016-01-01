تحذير مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة للصفوف الثلاثة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابًا مهمًا لمديري الإدارات التعليمية، بشأن طلاب المدارس الثانوية العامة للصفوف الثلاثة.



وطالبت الوزارة، بالتنبيه على مديري المدارس الثانوية بكافة أنواعها (عامًا، رسميًا، لغاتٍ، خدماتٍ) بسداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، لاستمرار التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسلب حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويلتزم بسداد قيمة التابلت كاملاً في حالة الفقد وقيمه الإصلاح في حالة الكسر.