علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذكرى حرب "يوم الغفران 1973" قائلا : "رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأسا على عقب وحققنا النصر".
ونشر موقع إسرائيل بالعربية في حسابه على "تويتر"، تصريحات نتنياهو عن حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) 1973: قائلا "رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأسا على عقب وحققنا النصر. في غضون ثلاثة أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه الأعداء، والذي كان من الأصعب في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق".
حرب أكتوبر (حرب العاشر من رمضان) كما تعرف في مصر، أو (حرب تشرين التحريرية) كما تعرف في سوريا، أو (حرب يوم الغفران) كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل في 6 أكتوبر عام 1973 ، وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية، بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني، وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.
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التعليقات على نتنياهو يستفز المصريين بتصريح حول نصر اكتوبر: "كنا على أبواب القاهرة"
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