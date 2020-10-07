سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2020

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.70 جنيه للشراء و 15.80جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول، اتش اس بى سى ،تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية، مصر ، الاهلى ،عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم) 15.68 جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( قناة السويس ، الاسكندرية، المصرف المتحد ،المصرف العربى الدولى ،التنمية الصناعية، التجارى الدولى CIB،الأهلى الكويتى بيريوس، العربى الافريقى )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

المصدر: صدى البلد

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