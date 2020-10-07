

شعبة الأدوات المكتبية تكشف عن تخفيضات تصل لـ20% لمستلزمات المدارس شعبة الأدوات المكتبية تكشف عن تخفيضات تصل لـ20% لمستلزمات المدارس

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن جميع مستلزمات المدارس متوفرة بالأسواق بأسعار مخفضة قبل بدء الموسم الدراسى 17 أكتوبر المقبل، موضحا أن الأسعار مخفضة عن العام السابق بما يتراوح من 15 إلى 20% نتيجة زيادة المخزون لدى التجار وتراجع الإقبال بسبب جائحة كورونا التى بدأت منذ النصف الثانى من العام الدراسى السابق .



وأضاف أبو جبل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الصناعة المحلية استحوذت على نسبة كبيرة من صناعة الأدوات المكتبية خلال الموسم الحالى، حيث أن تجربة كورونا كان لها الكثير من الإيجابيات فى الاعتماد على الصناعة المحلية لبعض المنتجات، بعد توقف المصانع فى الدول الأخرى خلال جائحة كورونا، ومحاولة المصانع المصرية تعويض السوق المحلى بالمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج .



وأوضح رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن الإقبال على شراء مستلزمات المدارس ضعيف خلال الموسم الحالى بسبب تراجع معدلات حضور الطلاب واقتصارها على يومين أسبوعيا بالإضافة إلى الاعتماد على البرامج التعليمية وتقليل العمل بالمدارس، كما أن الإعلان عن وجود موجة ثانية من فيروس كورونا أدى إلى تراجع الإقبال .

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وعن أسعار الأدوات المكتبية بالأسواق جاءت كالتالى:1- أسعار الكشاكيل تتراوح من 1.25 وحتى 20 جنيها على حسب صناعته من السلك أو الدبوس .2 - أسعار الكراسات من 60 قرشا إلى جنيهين.3 - أسعار القلم الرصاص من 1 إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون .4- أسعار القلم الجاف تتراوح من 1 إلى 3 جنيهات.5 أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 100 جنيه وحتى 1000 جنيه للشنط الماركات العالمية .6 سعر الأستيكة من 1 إلى 3 جنيهات .7 سعر البراية من 1.5 إلى 5 جنيهات .8 سعر الزمزامية تتراوح من 5 إلى 30 جنيها .