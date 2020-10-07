

الإسكان المصرية تبحث مع السفارة الفرنسية مشروع إعادة استخدام المياه ببني سويف الإسكان المصرية تبحث مع السفارة الفرنسية مشروع إعادة استخدام المياه ببني سويف

القاهرة - مباشر: بحث سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، مع ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة، آخر تطورات تنفيذ النموذج الاسترشادي لمشروع إعادة استخدام المياه بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، والذي سيتم تمويله بمنحة من قبل وزارة الاقتصاد الفرنسية من خلال صندوق الدراسة، ومساعدة القطاع الخاص، لإيجاد حلول مبتكرة للمدن المستدامة في أفريقيا.



وأوضح سيد إسماعيل، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية لمصر في إعادة الاستخدام للمياه، مبيناً أن النقاش تناول أولويات استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع المياه ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين مصر وفرنسا.



وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحي خاصة في محافظات صعيد مصر، وكذا مشروعات التحلية كمصادر بديلة للموارد المائية التقليدية؛ للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى الذي يعد أهم استثمار للدولة.يذكر أن مشروع إعادة استخدام المياه بمصر يهدف إلى ضمان الاستدامة والمساعدة في مواجهة بعض التحديات، ومنها الحد من استنفاد الموارد المائية التقليدية وتوفير مورد مياه جديد وآمن للاستخدامات فى أغراض مختلفة، ومنها رى المسطحات الخضراء والزراعة كمصادر بديلة للمياه، وكذا تقليل الأحمال على نظام الصرف الصحي القائم، وعلى المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي.