القاهرة - مباشر: بحث سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، مع ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة، آخر تطورات تنفيذ النموذج الاسترشادي لمشروع إعادة استخدام المياه بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، والذي سيتم تمويله بمنحة من قبل وزارة الاقتصاد الفرنسية من خلال صندوق الدراسة، ومساعدة القطاع الخاص، لإيجاد حلول مبتكرة للمدن المستدامة في أفريقيا.
وأوضح سيد إسماعيل، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية لمصر في إعادة الاستخدام للمياه، مبيناً أن النقاش تناول أولويات استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في قطاع المياه ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين مصر وفرنسا.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولضمان وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع.
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التعليقات على الإسكان المصرية تبحث مع السفارة الفرنسية مشروع إعادة استخدام المياه ببني سويف
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