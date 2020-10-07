

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2020 سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2020.



بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الاربعاء 832 جنيها للجرام.



وسجل عيار 24 اليوم نحو 953 جنيه.

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وسجل الجرام من عيار 22 نحو 874 جنيهاوعيار 18 سجل اليوم 713جنيه.بلغ سعر الجنيه الذهب 6656 جنيه.وسجل السعر العالمى للذهب 1910 دولار للاوقية.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.