

بعد 3 آلاف عام.. شياطين تسمانيا تعود إلى البر الأسترالي بعد 3 آلاف عام.. شياطين تسمانيا تعود إلى البر الأسترالي

عاد حيوان شيطان تسمانيا، أكبر الثدييات الجرابية آكلة اللحوم الباقية في العالم، إلى البر الرئيسي في أستراليا لأول مرة منذ 3 آلاف عام.



وشيطان تسمانيا حيوان في حجم كلب صغير وتم إدارج اسمه في عام 2008 على قائمة حمراء بالأمم المتحدة للحيوانات المهددة بالانقراض.



وذاع صيت هذا الحيوان من خلال شخصية تاز في مسلسل الرسوم المتحركة (لوني تونز)، بحسب رويترز.

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كان الممثل الأسترالي كريس هيمسورث وزوجته الممثلة إلسا باتاكي قد انضما إلى مجموعات حماية البيئة الشهر الماضي لإطلاق 11 من شياطين تسمانيا في محمية للحياة البرية بولاية نيو ساوث ويلز على أن يتم إطلاق المزيد منها فيما بعد.وقال تيم فوكنر، رئيس جمعية أوسي آرك المدافعة عن البيئة إن هذه هي "المرة الأولى منذ 3000 عام أو نحو ذلك التي تجوب فيها شياطين تسمانيا غابات البر الرئيسي".وعكفت جمعية "أوسي آرك"، التي تعاونت في هذا المشروع مع جمعيات أخرى منها "غلوبال وايلدلايف كونزرفيشن ووايلد آرك"، على تربية صغار شياطين تسمانيا وتعتزم إطلاق 20 حيوانا آخر منها العام المقبل و20 آخرين في العام بعد المقبل.وقال فوكنر إن هذه لحظة "فارقة" في إصلاح النظام البيئي لأستراليا.وكانت شياطين تسمانيا قد اختفت من البر الرئيسي الأسترالي بسبب صيد كلاب "الدنجو" لها واقتصر وجودها على جزيرة تسمانيا. لكن أعدادها هناك أيضا تناقصت بشدة في تسعينيات القرن الماضي بسبب ورم يصيب الوجه.