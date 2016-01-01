فازت شركة "سبيس إكس" التي يرأسها إيلون ماسك بعقد قيمته 149 مليون دولار لتصنيع أقمار صناعية تتتبع القذائف لصالح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".
وقالت وكالة تطوير الفضاء الأميركية "إس.دي.إيه"، إن العقد ينص على أن تستخدم "سبيس إكس" مصنع تجميع "ستارلينك" في ريدموند بواشنطن لإنتاج أربعة أقمار صناعية مزودة بمستشعر لتتبع القذائف يعمل بالأشعة تحت الحمراء تحصل عليه من شركة متعاقدة.
وتشتهر "سبيس إكس" بإعادة استخدام الصواريخ والكبسولات الفضائية، كما أنها تكثف إنتاج أقمار صناعية لمشروع "ستارلينك" الذي يضم مئات الأقمار للاتصال عبر الإنترنت، والذي يأمل ماسك أن يدر أرباحا تساعد في تمويل أهداف الشركة للتنقل بين الكواكب.
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التعليقات على "البنتاغون" تمنح "سبيس إكس" عقدا لتصنيع أقمار تتبع للقذائف
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