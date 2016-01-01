"البنتاغون" تمنح "سبيس إكس" عقدا لتصنيع أقمار تتبع للقذائف

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صورة الخبر: "البنتاغون" تمنح "سبيس إكس" عقدا لتصنيع أقمار تتبع للقذائف
"البنتاغون" تمنح "سبيس إكس" عقدا لتصنيع أقمار تتبع للقذائف

فازت شركة "سبيس إكس" التي يرأسها إيلون ماسك بعقد قيمته 149 مليون دولار لتصنيع أقمار صناعية تتتبع القذائف لصالح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وقالت وكالة تطوير الفضاء الأميركية "إس.دي.إيه"، إن العقد ينص على أن تستخدم "سبيس إكس" مصنع تجميع "ستارلينك" في ريدموند بواشنطن لإنتاج أربعة أقمار صناعية مزودة بمستشعر لتتبع القذائف يعمل بالأشعة تحت الحمراء تحصل عليه من شركة متعاقدة.

وتشتهر "سبيس إكس" بإعادة استخدام الصواريخ والكبسولات الفضائية، كما أنها تكثف إنتاج أقمار صناعية لمشروع "ستارلينك" الذي يضم مئات الأقمار للاتصال عبر الإنترنت، والذي يأمل ماسك أن يدر أرباحا تساعد في تمويل أهداف الشركة للتنقل بين الكواكب.

كذلك فازت شركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز"، بعقد قيمته 193 مليون دولار لتصنيع 4 أقمار صناعية أخرى، علما أنه من المتوقع أن تُسلّم الشركتان الأقمار لإطلاقها بحلول خريف 2022، حسبما ذكرت "رويترز".

ويعد العقدان جزء من مرحلة أولى لحصول وكالة "إس.دي.إيه" على أقمار صناعية لاستكشاف وتتبع قذائف مثل القذائف الباليستية العابرة للقارات والتي يمكنها أن تقطع مسافات طويلة ويمثل تتبعها أو اعتراضها تحديا.

وحصلت "سبيس إكس" في 2019 على مبلغ 28 مليون دولار من سلاح الجو لاستخدام شبكة أقمار "ستارلينك" الوليدة لاختبار خدمات إنترنت مشفرة مع عدد من الطائرات العسكرية، وإن كان سلاح الجو لم يطلب شراء أي من أقمار "ستارلينك" لنفسه.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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