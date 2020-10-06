

أدلة جديدة تثبت أن حيوان البنجولين ليس وسيطًا فى انتقال كورونا إلى البشر أدلة جديدة تثبت أن حيوان البنجولين ليس وسيطًا فى انتقال كورونا إلى البشر

فيروس كورونا 2 (-CoV-2) هو العامل المسبب لوباء فيروس كورونا الحالي (COVID-19) الذي أصاب أكثر من 35 مليون شخص، وتسبب في أكثر من مليون حالة وفاة عالمية حتى الآن.



وقد أجبرت التداعيات غير المسبوقة للوباء العلماء على دراسة الفيروس وآلية الإصابة به عن كثب من أجل إيجاد طريقة لاحتواء انتشار هذا الفيروس من خلال التطعيم أو علاج المصابين باستراتيجيات علاجية فعالة تساعد على خفض معدل الوفيات.



تركز العديد من هذه الجهود على تحديد الحيوان الوسيط الذي يُحتمل مشاركته في انتقال فيروس SARS-CoV-2 إلى البشر، ووجدت العديد من الأعمال دليلاً على أن البنجولين هو الوسيط بين الفيروس والبشر بناءً على وجود فيروس مرتبط بـ -CoV-2 في البنجولين.

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ومع ذلك ، ذكرت بعض الدراسات لاحقًا أن ارتباط مستقبلات البنجولين ACE2 للفيروس منخفضة، وفي ورقة بحثية حديثة نُشرت في مجلة Infection، Genetics and Evolution ، قادها باحثون من جامعة برشلونة بإسبانيا، اقترح الفريق نموذجًا يسمى "نموذج الدورة الدموية" لتوضيح كيفية انتشار فيروسات كورونا المرتبطة بـ SARS-CoV-2 في أنواع مختلفة ، بما في ذلك البشر ، قبل ظهور COVID-19.في حين أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن الخفافيش والبانجولين كانت السبب في انتقال COVID-19 إلى البشر ، لم توضح أي من الدراسات الدور الفعلي لهذه الحيوانات في ظهور جائحة COVID-19، حيث يُشتبه في أن فيروس SARS-CoV-2 قد ظهر من الخفافيش وقيل إنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفيروس من خفافيش حدوة الحصان الصينية.لم تتفق نتائج هذه الدراسة مع نموذج الانتشار المقترح حاليًا لظهور حيواني المصدر، أيضًا ، فشل التحليل الجينومي المتعمق في دعم إعادة التركيب في SARS-CoV-2 وأظهر أنه كان ينتشر في الخفافيش منذ عدة عقود حتى الآن.بخلاف البنجول ، تبين أن الفيروس يرتبط بمستقبل ACE2 من مجموعة من الحيوانات ، بما في ذلك الخفافيش الصينية حدوة الحصان والقطط والسلاحف والقرود والقوارض والكلاب والهامستر الصيني والأبقار والجاموس والأغنام والخنازير والحمام.ووفقًا للباحثين ، فإن الفيروس لا يتكيف مسبقًا مع المضيف، وبدلاً من ذلك ، هناك مجموعة مختارة من الفيروسات يحركها المضيف بعد التعرض والتي يمكن أن تتجنب المراقبة المناعية.، فالفيروس موجود بالفعل في البشر أو الأنواع الحيوانية القريبة من البشر، ولكن حدث عشوائي مثل الطفرة يجعلها فجأة ممرضة أو أكثر توغلاً.