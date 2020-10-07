

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/10/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/10/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يواصل مواليد برج الميزان الاحتفال بأعياد ميلادهم بعد أن حلت الشمس في برج الميزان، مما ينعكس على مواليد جميع الأبراج بمنحهم بعض التوازن في حياتهم. ويؤثر تواجد الشمس في البرج أيضًا على باقي الأبراج في جعلهم يهتمون أكثر بالتفاصيل ويحرصون على تطوير أنفسهم.



يؤثر برج الميزان أيضًا على باقي الأبراج بجعلهم أكثر لطفًا ومودة وأكثر ميلاً لتدليل أنفسهم.



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حظك اليوم الأربعاء 7/10/2020 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى..كن شجاعا



"اليوم السابع" يقدم لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ويتميز مواليد هذا البرج بالشخصية النشيطة والمبتكرة، كما أنها شخصية محبة للغير ولديها عاطفة ورومانسية وشجاعة ومتفائلة، ومن مشاهير برج الحمل إيما واتسون.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

يجب أن تتسم بالشجاعة اليوم حتى تستطيع مواجهة المشاكل كما يجب أن تتصف بالحكمة فى إدارة الأمور حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء خلال الأيام المقبلة.

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