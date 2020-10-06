غرمت إدارة محميات البحر الأحمر مالك مركب سياحي يحمل العلم الأمريكي ويعمل في الرحلات السياحية ما يعادل ١٠٩ ألف دولار قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعاب المرجانية بمنطقة جزيرة طوال شمال الغردقة.
وتم إحالة مالك المركب للنيابة للتحقيق في واقعة اصطدامه وجنوحه وتحطيمه مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر شمال الغردقة وذلك طبقا للتقرير الفني الذي أعده باحثو البيئة بالمحميات لإعداد التقييم المبدئى للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة طوال شمال الغردقة بسبب شحوط مركب سياحي ترفع العلم الامريكي واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تعويم المركب بالتنسيق مع الاجهزة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة
كانت وزارة البيئة قد تلقت اخطارا من مسؤولي محميات البحر الاحمر بتعرض احد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث تم تشكيل لجنه فور الاخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.
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التعليقات على غرامة 109 ألف دولار على مالك مركب سياحي بسبب تحطيم شعاب مرجانية بالبحر الأحمر
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