

غرامة 109 ألف دولار على مالك مركب سياحي بسبب تحطيم شعاب مرجانية بالبحر الأحمر غرامة 109 ألف دولار على مالك مركب سياحي بسبب تحطيم شعاب مرجانية بالبحر الأحمر

غرمت إدارة محميات البحر الأحمر مالك مركب سياحي يحمل العلم الأمريكي ويعمل في الرحلات السياحية ما يعادل ١٠٩ ألف دولار قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعاب المرجانية بمنطقة جزيرة طوال شمال الغردقة.



وتم إحالة مالك المركب للنيابة للتحقيق في واقعة اصطدامه وجنوحه وتحطيمه مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر شمال الغردقة وذلك طبقا للتقرير الفني الذي أعده باحثو البيئة بالمحميات لإعداد التقييم المبدئى للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة طوال شمال الغردقة بسبب شحوط مركب سياحي ترفع العلم الامريكي واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تعويم المركب بالتنسيق مع الاجهزة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة



كانت وزارة البيئة قد تلقت اخطارا من مسؤولي محميات البحر الاحمر بتعرض احد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث تم تشكيل لجنه فور الاخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.

و أوصت اللجنة البيئية بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أي تلوث بحرى ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر على ان يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للاضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب الذي يرفع العلم الامريكي يعمل في الرحلات البحرية وذلك في منطقة شعاب مرجانية بالقرب من جزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الاحمر واضافت المصادر ان المركب السياحي يحمل اسم «صن شاين» وتوقف عن الابحار بسبب الشحوط في منطقة شعاب مرجانية



