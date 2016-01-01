ميشيل أوباما تشن هجوما لاذعا على ترامب

شنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، متهمة إياه بـ"تأجيج العنف والترهيب وممارسة العنصرية".
وسجلت أوباما مقطع فيديو نشرته حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وجهت فيه انتقادات لاذعة إلى ترامب، الذي يمثل الحزب الجمهوري، حيث قالت: "دعونا نعترف بصدق بأن بلادنا تمر الآن بفوضى بسبب رئيس غير مؤهل لهذا العمل".
وأضافت ميشيل أوباما، أن ترامب "يكذب متحدثا عن تدمير الأقليات لضواحي المدن... ويؤجج العنف والترهيب".
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