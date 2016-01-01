أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تسجيلها 14542 إصابة و76 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يمثل ارتفاعا حادا في كلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14542، مقابل 12594 في بيانات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 530113 حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 76 وفاة جديدة جراء المرض لدى أشخاص تثبتت إيجابية إصابتهم في غضون 28 يوما، مقابل 19 حالة في إحصائية الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42445 حالة.
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التعليقات على بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا
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