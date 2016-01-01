بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

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أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تسجيلها 14542 إصابة و76 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما يمثل ارتفاعا حادا في كلا المؤشرين.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14542، مقابل 12594 في بيانات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 530113 حالة.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 76 وفاة جديدة جراء المرض لدى أشخاص تثبتت إيجابية إصابتهم في غضون 28 يوما، مقابل 19 حالة في إحصائية الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42445 حالة.

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وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.