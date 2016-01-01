يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات " الفصل الصيفي " في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري
وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية حرصه على متابعة سير عملية الامتحانات وانها يسودها الهدوء وسط الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.
كما أكد " عميد الكلية "على حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهاءها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات .
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التعليقات على استمرار امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس وسط إجراءات احترازية
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