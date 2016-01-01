ذهاب الطلاب للمدارس 5 أيام في الأسبوع.. وزير التعليم يوضح.. فيديو



الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تسهيل العملية التعليمية على الطلاب بتحديد عدد أيام الدراسة، موضحًا "لو كنا قولنا للطلاب روحوا خمس أيام كانت ستحدث مشكلات".



وأضاف وزير التعليم أن المعترضين على قرارات الوزارة يعترضون من أجل الاعتراض فقط، ولكن الوزارة تعمل على حل المشكلات، لافتا إلى أن جائحة كورونا مازالت مستمرة.



وكشف وزير التربية والتعليم عن أن هناك دولًا قامت بإلغاء أو تأجيل الدراسة، ولكن فى مصر الدراسة في موعدها وهناك إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأكد وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الوزارة تعمل للحفاظ على صحة الطلاب، وأن الوزارة تعمل على وجود تباعد بين الطلاب، وتطبيق التباعد بين الطلاب.ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا الحل تم عمل قنوات على التلفزيون وسيتم بث فيه المناهج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدروس سيتم إذاعتها وبعد ذلك إعادة وبعد ذلك سيجدها الطلاب على اليوتيوب.وأوضح وزير التربية والتعليم، أن التعليم عن طريق الأون لاين ستكون خلال جائحة كورونا فقط، مشيرًا إلى أن الطلاب سيعودون للمدارس بعد الانتهاء من جائحة كورونا، بالنظام الذى كان قبل جائحة كورونا وهو الحضور 5 أيام في الأسبوع.ووجه رسالة للمعترضين على نظام التعليم عن طريق الأون لاين، قائلًا "إيه الحل اللى ممكن نعملها فى ظل جائحة كورونا".