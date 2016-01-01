عالم أزهري: قراءة ما يسمى بـ "عدة ياسين" حرام شرعا باتفاق العلماء.. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ أبو اليزيد سلامة
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إنه لا خلاف بين العلماء على حرمة قراءة ما يسمى بـ "عدة يس".

وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، أن القرآن أنزل ليكون رحمة للمؤمنين لقوله تعالى "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" ولم ينزل ليكون أذى أو سبب في ضرر لأحد.

وأشار إلى أن البعض حينما يريد أن ينتقم من أحد يأتي بشيوخ لقراءة ما يسمى بـ "عدة يس" ليوقع الضرر أو بنية إصابة الآخر بأذى.

هل يوجد سند شرعي لـ«عدية ياسين»
قال الشيخ إسلام رضوان، الداعية الإسلامى، إنه لا يوجد أى سند أو أصل شرعى لما يعرف بـ«عدية ياسين» ولم يقل به فقيه.

وأضاف رضوان، فى لقائه على فضائية "الحياة تعليقا على سؤال متصلة "أنا جوزى سبنى وظلمنى وأنا قريت عليه عدية ياسين ومن ساعتها وهو تعبان فما الحكم؟ أن الثابت شرعا فى قول ما يتعرض لظلم يقول «حسبى الله ونعم الوكيل»، منوها أن الزوج لايحق له ظلم زوجته وإن فعل فكيف يعيش معها فى بيت واحد؟
https://www.facebook.com/watch/?v=383401616161388

المصدر: elbalad

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