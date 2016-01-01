عالم أزهري: قراءة ما يسمى بـ "عدة ياسين" حرام شرعا باتفاق العلماء.. فيديو



الشيخ أبو اليزيد سلامة الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إنه لا خلاف بين العلماء على حرمة قراءة ما يسمى بـ "عدة يس".



وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، أن القرآن أنزل ليكون رحمة للمؤمنين لقوله تعالى "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" ولم ينزل ليكون أذى أو سبب في ضرر لأحد.



وأشار إلى أن البعض حينما يريد أن ينتقم من أحد يأتي بشيوخ لقراءة ما يسمى بـ "عدة يس" ليوقع الضرر أو بنية إصابة الآخر بأذى.

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