بسعر رخيص.. اصنع معجون أسنان خارق

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اصنع معجون أسنان خارق

تعد مشكلات وآلام الأسنان الأكثر انتشارا بين العديد من البشر، وأفضل طريقة للتغلب عليها والوقاية منها هي العناية بالأسنان بالشكل الصحيح.

ومن أهم أسس العناية بصحة الأسنان هى استخدام الفرشاة والمعجون فى تنظيفها، ولكن يجب اختيارهما بعناية فيجب أن تكون درجة صلابة الفرشاة مناسبة لطبيعة الفم والأسنان، بحيث لا تسبب بها أى جروح أو مشاكل، أما المعجون فيجب أن يكون أيضا مناسبا لطبيعة الأسنان سواء كانت حساسة أم لا، ويجب أن تكون المكونات والمواد المستخدمة في صنعه جيدة وأصلية بنسبة مائة فى المائة حتى لا تسبب أى أضرار للأسنان والفم.

وفى أغلب الأحيان فإن ماركات معجون الأسنان ذات الفاعلية المؤكدة والتي تشتهر باستخدام مواد فعالة وجيدة تكون أسعارها مرتفعة ولا يستطيع الجميع شراءها، في حين أن يمكن عمل معجون الأسنان في المنزل بوصفة بسيطة ورخيصة وتحقق نتائج خارقة فى تبييض الأسنان، وتستطيع التأكد من جودة جميع المكونات طبيعية وأنها لن تضر بصحتك .

ستحتاج إلى المكونات التالية لصنع معجون الأسنان:

4 ملاعق كبيرة مسحوق كالسيوم
1 ملعقة كبيرة ستيفيا
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
2 ملعقة كبيرة صودا الخبز
1/4 كوب زيت جوز الهند

طريقة عمل معجون الاسنان :
امزج جميع المكونات حتى تحصل على عجينة. يجب أن يكون خالى تماما من وجود أى تكتلات حتى ولو فتات. استخدمه كبديل لمعجون الأسنان العادي.

تذكر: لا تستخدم معجون الأسنان هذا لأكثر من 30 يومًا على التوالي بسبب تركيبته الكاشطة وغياب الفلورايد.

المصدر: elbalad

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