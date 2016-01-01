

10 وصفات لعلاج تصبغات واسمرار الوجه 10 وصفات لعلاج تصبغات واسمرار الوجه



تتعرض البشرة خلال فصل الصيف للتصبغ نتيجة التعرض لحرارة الشمس المرتفعة مما يسبب اسمرار البشرة ويجعلها أقل جاذبية لذا نعرض لكم فى هذا التقرير مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعد فى التخلص الاسمرار وتصبغ الوجه وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد".



1. الليمون

عصير الليمون هو أفضل مكون لتفتيح وتنقية وتطهير بشرتك - فقط تأكد من أنك لست مصابًا بالحساسية أو الحساسية تجاه الحمضيات. ما عليك سوى مزج عصير الليمون مع القشدة الحامضة أو العسل ووضعه مباشرة على الجلد. بعد 10 دقائق ، اغسل المزيج بالماء. طريقة أخرى رائعة لاستخدام عصير الليمون لبشرتك هي مزجه بالماء وغسل وجهك به حتى ثلاث مرات في اليوم.



2. الصودا

الصودا هي عنصر رائع آخر يمكن مزجه مع عصير الليمون كغسول لبشرتك. أحد الخيارات هو خلط الصودا بعصير الليمون ووضعها مباشرة على بشرتك كل يومين. إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة ، يكفي أن تستخدمها مرة أو مرتين في اليوم. أو يمكنك خلط الصودا مع بعض قطرات الماء ووضعها مباشرة على مناطق المشكلة قبل غسلها بالماء.

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3. الصبارهذا النبات الفريد ليس فقط مرطبًا رائعًا للجلد ، ولكنه يساعد أيضًا في التجدد والتئام الحروق والبقع الصبغية. ما عليك سوى عصر العصير من ورقة الصبار ووضعه على أي منطقة بها مشكلة مرتين في اليوم.4. البصليحتوي البصل على كل من الكبريت وفيتامين C اللذين يساعدان على تجديد البشرة والتخلص من البقع الصبغية وتنعيم التجاعيد ومحاربة حب الشباب وعيوب الجلد الأخرى. ببساطة ضعي عصير البصل الأحمر على المناطق المرغوبة من الوجه واغسليه بالماء البارد بعد 10 دقائق.5. الثومصدق أو لا تصدق ، يحتوي الثوم على كمية كبيرة من الزيوت العطرية التي يمكن أن تكون فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بتفتيح بشرتك. للاستخدام ، اقطع فص ثوم إلى نصفين وافركه على وجهك عدة مرات في اليوم.6. الخلخل التفاح يجعل لون البشرة يبدو أكثر تناسقًا ونعومة. ضعي المكون مباشرة على البقع الصبغية التي ترغبين في تفتيحها واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء البارد.7. الزبادييحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تجديد البشرة وتطهيرها وإزالة البقع الصبغية. ضعي الزبادي على الوجه ، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق المشاكل. بعد 20 دقيقة ، اغسليه بالماء الدافئ.8. الكركمعلى الرغم من لونه البرتقالي ، فإن الكركم معروف في الواقع بتأثيراته البرق. اخلطي البهارات مع عصير البرتقال الطبيعي ، سخنيها وضعيها على القشرة.9. عصير بيريعصير التوت غني جدًا بفيتامين سي. حفنة من الويبرنوم والتوت البري والكشمش الأسود مفيدة لتفتيح البشرة. قم بعصر عصير التوت على قطعة قماش وضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسل المزيج بالماء الدافئ.10. الأسبرينامزج 10 أقراص أسبرين مع 3 أونصات من الماء، افركي الخليط على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع. تأكد من أخذ استراحة لمدة ثلاثة أيام من استخدام العلاج كل سبعة أيام.