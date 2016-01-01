

طريقة عمل فتة كباب الحلة للشيف شربيني طريقة عمل فتة كباب الحلة للشيف شربيني



ترغب ربة المنزل بين الحين والآخر في تقديم أكلة مختلفة عن الاطباق التقليدية ولكنها فى نفس الوقت تخشى من المجازفة وتجربة وصفة جديدة قد لاتعجب أفراد الأسرة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل فتة كباب الحلة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فتة كباب حلة

لحم مكعبات

بصل

جزر

حبهان

ورق لورا

قرفة اعواد

جوزة الطيب

بهارات

طماطم

صلصة طماطم

خل

عيش بلدي

أرز

زيت

ملح فلفل اسود

ثوم

كرات

كرفس

طريقة تحضير فتة كباب حلة

* قومي بفرم الثوم ثم قطعي العيش البلدي مربعات ثم تبليه بالثوم المفروم و زيت الزيتون وبهارات و ضعيهم في صينية وادخليها فرن ساخن لتحمر



* قومي بوضع ماء في حلة على النار بمجرد ان يغلي ضيفي اليه زيت وملح و الأرز المغسول والمصفى واتركيه لينضج على نار هادئة

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* قومى بتقطيع البصل مكعبات متوسطة وضعيه في حلة بها زيت على النار ثم ضيفي الكرات والكرفس المفروم مع مكعب مرفقة* ضعى اللحم المكعبات مع القرفة الأعواد و البهارات وورق اللورا والحبهان وجوزة الطيب وملح وفلفل و الجزر المكعبات واستمري في التقليب ثم ضعي طماطم مقطعة وملعقة صلصة طماطم والماء و اتركيهم حتى تنضج اللحمة.* في طاسة على النار ضعي ثوم مفروم مع زيت حتى يحمر ثم ضيفي الخل وطماطم مقشرة ومفرومة و صلصة طماطم واتركيها تتسبك جيدا.* ضعي العيش المحمص مع اللحم ثم الأرز الأبيض ثم اللحم وعليه الصلصة وقدميه في طبق التقديم