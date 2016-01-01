طريقة عمل فتة كباب الحلة للشيف شربيني

ترغب ربة المنزل بين الحين والآخر في تقديم أكلة مختلفة عن الاطباق التقليدية ولكنها فى نفس الوقت تخشى من المجازفة وتجربة وصفة جديدة قد لاتعجب أفراد الأسرة ، لذا نقدم لكم طريقة عمل فتة كباب الحلة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير فتة كباب حلة
لحم مكعبات
بصل
جزر
حبهان
ورق لورا
قرفة اعواد
جوزة الطيب
بهارات
طماطم
صلصة طماطم
خل
عيش بلدي
أرز
زيت
ملح فلفل اسود
ثوم
كرات
كرفس
طريقة تحضير فتة كباب حلة
* قومي بفرم الثوم ثم قطعي العيش البلدي مربعات ثم تبليه بالثوم المفروم و زيت الزيتون وبهارات و ضعيهم في صينية وادخليها فرن ساخن لتحمر
* قومي بوضع ماء في حلة على النار بمجرد ان يغلي ضيفي اليه زيت وملح و الأرز المغسول والمصفى واتركيه لينضج على نار هادئة
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