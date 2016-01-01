بالسمن البلدي.. طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو



طريقة عمل القرص الطرية طريقة عمل القرص الطرية

يمكن تقديم طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو لكي تتمتعي بمذاق شهي ومميز مع عائلتك على وصفة الشيف نونا، وقد تحتاج طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو إلى بعض المكونات المكلفة، وذلك لأنك تعدي كميات كبيرة يكفيكي لفترة أطول.



وقت التحضير: ساعتين

وقت الطهي: 15 دقيقة



ويمكن إعداد طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو على الفطور، فهي من المعجنات المفضلة للأطفال، ويمكن تناوله مع الشاي او الحليب، واستخدام مكونات غنية في هذه الوصفة سوف يضمن لكي مذاق شهي ومميز.

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إقرأ ايضا | القرص الفلاحي بالقشطة والحليب مع الشيف توتا.. فيديوطريقة عمل القرص الطرية بالكيلومقادير طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو1 كيلو دقيقربع كيلو سمنة بلدى سايحة او زبدة (250 جرام)1 كوب زيتنصف كوب سمسم محمص2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) خميرة2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) سكر1 كوب حليب او لبن رايب دافئسمسم محمص لتزين الوجهطريقة عمل قرص بالعجوةطريقة عمل القرص الطرية بالكيلو1- نحضر وعاء ونضع فيه السمن، ونقلبها على النار حتى تسيح تمام .2- نضيف الزيت ونقلب قليلًا حتى يختلط، ثم نضيف خليط السمن والزيت والدقيق تدريجيًا.3- نذيب السكر و الخميرة في اللبن، ونتركها قليلًا حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن.4- نضيف السمسم خليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخميرة تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.5- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر، ونقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص، ثم نرصها على صينية قابلة للاستخدام في الفرن ونغطي الصينية.6- نترك اقراص العجين لترتاح مرة اخرى لمدة نصف ساعة، ثم ندخل صينية القرص الطرية الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج الأقراص.