ماذا تعرف عن تقرح الفم المتكرر؟

تقرح الفم المتكرر هو مصطلح يستخدم لوصف قرح الفم الصغيرة التي عادة ما تستمر بضعة أيام ولكنها تعود كل بضعة أسابيع أو أشهر. عادة ما تصيب اللسان والشفتين والوجنتين، ولكن يمكن أن يصاب أي جزء من الفم بالقرح. إنها شائعة جدًا، وغالبًا ما تبدأ في الطفولة. يتأثر حوالي اثنين من كل ثلاثة أشخاص بتقرح الفم المتكرر في وقت ما من حياتهم.
ما الذي يسببها؟
وفقا لما نشره موقع BAoms، أنه على الرغم من أن سبب النوع الأكثر شيوعًا من تقرح الفم المتكرر غير معروف ، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأشخاص يصابون بأنواع أخرى من القرحة في أفواههم. يمكن أن ترتبط بعض القرح بانخفاض مستويات الحديد أو الفيتامينات في الدم. نادرًا ما يمكن أن تترافق القرحة مع مشاكل في الجلد أو المعدة.
كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت قرح فمي مرتبطة بمشكلة أخرى؟
سيسألك طبيبك عن صحتك العامة ويسألك أسئلة عما إذا كنت قد لاحظت أي مشاكل في جلدك أو معدتك. سيتم سؤالك أيضًا عما إذا كنت قد لاحظت وجود قرح في أي مكان آخر في جسمك.
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