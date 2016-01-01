6 علامات صادمة تشير إلى إصابتك بسرطان الفم.. أعراض لا تغفليها

سرطان الفم
سرطان الفم هو سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم ويحدث معظم حالات سرطان الفم لدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 74 عامًا، ويصاب حالة واحدة فقط من كل 8 حالات من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، إليك أسباب وعلامات الإصابة بسرطان الفم.
أسباب سرطان الفم
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يحدث سرطان الفم لدى البالغين الأصغر سنًا. يُعتقد أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري مرتبطة بمعظم الحالات التي تحدث عند الشباب.
كما أن سرطان الفم أكثر شيوعًا لدى الرجال منه لدى النساء. قد يكون هذا بسبب ميل الرجال ، في المتوسط ، إلى شرب الكحول أكثر من النساء.
أعراض سرطان الفم
على الجانب الأخر وفقا لموقع هيلث تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الفم هي:
تقرحات الفم التي لا تلتئم في غضون عدة أسابيع
كتل لا سبب لها ومستمرة لا تزول من الفم
كتل غير مفسرة ومستمرة في الغدد الليمفاوية في الرقبة والتي لا تزول.
وقد تشمل الأعراض الأخرى:
ألم أو صعوبة عند البلع (عسر البلع).
تغييرات في الصوت أو مشاكل الكلام
فقدان الوزن غير المبرر
نزيف أو تنميل في الفم
تخلخل ضرس، أو أسنان، دون سبب واضح
صعوبة في تحريك الفك
بقع حمراء أو بيضاء على بطانة فمك - وهي شائعة ونادرًا ما تكون سرطانية ، لكنها يمكن أن تتحول أحيانًا إلى سرطان ، لذلك يجدر بك استشارة أخصائي إذا كان لديك
علاج سرطان الفم
أما عن أبرز العلاجات الطبيعية لسرطان الفم إليك التالي وفقا لموقع برايت سايد
- يعد الكركم من أهم التوابل التى تغفليها ولكنه يعمل على ضمان صحة جيدة للفم وفقا لدراسة قدمتها الديلى ميل.
-حذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية من التعرض للمواد الكيماوية الموجودة في السجائر الالكترونية والتي يمكن ان تصيب اللثة بأمراض خطيرة وقد يصل الأمر إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الفم.
-لا توجد طريقة ثبتت لمنع سرطان الفم ولكن هناك مجموعة عوامل تقلل خطر الإصابة به أبرزها التوقف نهائيا عن التدخين، الحذر من تعرض شفتيك بشكل المستمر للشمس لأنها من العوامل التى تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم..
أسرع علاجات لسرطان الفم
أما عن العلاج الوحيد لسرطان الفم هو العلاج الإشعاعي لكن في مراحلة المبكرة وعلى الرغم من أن سرطان الفم لم يتم التحدث عنه كثيرًا، إلا أنه شائع، مثل سرطان الدم. ويصيب سرطان الفم- في المقام الأول- الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ولكن بعض النساء يصبن به أيضًا.
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