تجنبي استخدام الفرش.. نصائح للحصول على شعر أطول بسهولة



نصائح للحصول على شعر أطول نصائح للحصول على شعر أطول

تحلم كل فتاة بشعر طويل وكثيف يزيد جمالها، فالشعر يعتبر تاج المرأة، لذلك عليها الاهتمام به، وتجنب الوقوع فى بعض الأخطاء التى تسبب ضعف الشعر، حيث كشف موقع هيلثي عن نصائح للشعر الطويل.



إليك أفضل النصائح التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على شعر أطول:



1-تحلى بالصبر وتغلب على الحاجة لقص شعرك، إنها فرصة جيدة لاستكشاف الطول المناسب لشعرك.

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2-جربى تسريحات الشعر الجديدة، وألقى نظرة على مجلات المشاهير لمعرفة الجديد.3-اشتري بعض الإكسسوارات لشعرك واستخدميها لربط شعرك في الأماكن المرغوبة، أو ارفعي شعرك مثل كعكة مستديرة أو ذيل حصان.4-عند تمديد الغرة، حاولى سحبها إلى الخلف ثم قومى بتثبيتها على جانب الرأس.5- إذا كان شعرك كثيفًا. اطلبى من تصفيفة الشعر استخدام مقص رقيق لتتمكن من التحكم في شعرك.6-الشعر الطويل يحتاج إلى وقت أطول للعناية. تأكدى من غسل كل الشامبو واستخدام البلسم بالطريقة الصحيحة.7- لا يوجد قرص سري لتمديد شعرك، لكن تناولة أقراص فيتامين، وطعامًا صحيًا، واحصلي على قسط كافٍ من النوم.8- تجنبي فرش الشعر واستخدمي مشط واسع الأسنان للشعر الرطب لتجنب تلفه.9- إذا كنتى لا تستطيعن الانتظار، قومى بزيارة الصالون وأضيفى وصلات الشعر، لكن تذكرى أنه ليس حلًا دائمًا ويمكن أن يضر شعرك بمرور الوقت.10- التقطي صورًا لنفسك كل شهر أثناء تمديد شعرك حيث تساعدك على اتخاذ القرارات لاحقًا.