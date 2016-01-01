قبل دخول المدارس.. طرق مهمة لوقاية الطلاب من كورونا



طرق مهمة لوقاية الطلاب من كورونا طرق مهمة لوقاية الطلاب من كورونا

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عدة طرق مهمة لحماية الطلاب من الكورونا، ونحن على أعتاب المدارس.



وأشاد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى حديثه لقناة النيل للأخبار، ببرنامج النيل مباشر، بقرارات الحكومة بالتروى فى قرارات غلق الفصول والمدارس فى حالة وجود حالات كورونا مؤكدة بالمدارس؛ لأهمية الحرص على العملية التعليمية، فى ظل استمرار جائحة كورونا عالميا التى يتوقع أن تستغرق عامين، حيث يجب ألا نعطل التعليم والاقتصاد سنتين بسبب أى فيروس حتى لو كان كورونا المستجد كوفيد -١٩ .



وأكد بدران، أنه فى حالة حدوث أكثر من إصابة مؤكدة بكورونا كوفيد-١٩ فى الفصل خلال أسبوعين، سوف يتم غلق الفصل ٢٨ يومًا فورًا، تبدأ من تنفيذ قرار الغلق، ويتخذ القرار الإدارة الصحية والإدارة التعليمية ، مع متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية، تطهير الفصل يوميًا.

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وتابع: فى حالة غلق أكثر من فصل فى المدرسة خلال أسبوعين، يتم غلق المدرسة لمدة ٢٨ يومًا، فى أى محافظة، وعند فرض الحجر الصحى على قرية أو مدينة ، سيتم غلق المدارس فى القرية أو المدينة، ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي، تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقرار الغلق لن يقل عن ٢٨ يومًا .وأضاف: "معدلات الوفيات فى الأطفال ما زالت منخفضة ، والفيروس أقل قتلا للأطفال، لكن الأخطار تزداد فى الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مهملة، مثل عيوب خلقية فى القلب، أو أمراض القلب أو الكبد أو الكلى أو الصدر المزمنة كالربو.وأوضح: "ينبغى مراعاة تهوية وتنظيف وتطهير الفصول، ومراعاة التباعد الاجتماعى، والوقاية ضرورية لجميع الأطفال والأطقم التعليمية فى المدارس، وينبغى غسل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم خاصة قبل لمس الأنف أو الفم أو العينين، والكمامات ضرورية إلا فى الحالات المعفية منها، وتعزيز المناعة هام للوقاية من الكورونا، وينبغى التأكيد على محاربة التدخين فى المؤسسات التعليمية وباصات المدارس.ولفت إلى أنه يجب اعتبار الكمامة المستخدمة قاتلة، وملوثة، ووسيلة لنقل العدوى بالفيروسات التنفسية، وحقيقة كثيرًا ما كانت سببًا للوفيات، ومن الممكن استخدام واقى الوجه البلاستيكى الشفاف فى الأطفال المعفيين من الكمامة، أو فى حالة صعوبة الالتزام بارتداء الكمامة. وهذا يسهل التواصل معهم، ويقلل من لمس الأنف أو الفم أو العين .لكن يستخدم بعد الغسل بالماء والصابون، وغسل الأيدى بالماء والصابون قبل استخدامه وبعد خلعه. وعدم لمسه من الأمام، لاحتمال تلوثه بالميكروبات.