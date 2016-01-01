بدون أدوية.. حيل تحميك من الإصابة بالأنيميا



الإصابة بالأنيميا الإصابة بالأنيميا

يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ونقص فيتامين ج وفيتامين ب 12.



أعشاب لعلاج الأنيميا

على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا وفقا لموقع برايت سايد.



1. نبات القراص

نبات غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم.

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2. الأفوكادويحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.3. الليمونجميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد.4. الهندباءيمكنه علاج فقر الدم من خلال معرفة سببه وشدته، بشكل عام، يشمل علاج فقر الدم الأدوية وتغيير النظام الغذائي وأحيانًا الجراحة أيضًا.نصائح تحميك من الأنيمياعلى الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" إليك نصائح تحميك من الإصابة بالأنيميا وهى:التخفيف من القهوة والشاي.عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة بل على الأقل بعد ساعتين.عدم تناول الأكلات الغنية بالحديد مع الألياف لأنها تقلل امتصاص الحديد.تناول الخضراوات الورقية بشكل كبير.تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.تجنب أدوية الحموضة مع مكملات الحديد لأنها تعارض مع امتصاصها.التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.